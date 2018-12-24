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«سكني» يطلق مشروع «روابي الحجاز» في جدة

«سكني» يطلق مشروع «روابي الحجاز» في جدة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان, إطلاق مشروع “روابي الحجاز” في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، الذي يوفر 21.302 وحدة سكنية “تحت الإنشاء” من نوع شقق متعددة النماذج، وبمساحات وتصاميم منوعة، كواحد من أكبر مشاريع الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع الذي يقع في حي الريان بمدينة جدة، 1.413.690 م2، وهو يبعد مسافة 1.5 كيلو عن طريق الحرمين، كما تمتاز بعض العمائر السكنية بالمشروع بإطلالة بحرية تبدأ من الدور الرابع، كذلك يحتوي على عدد من المرافق التعليمية والخدمية والعديد من المواقع المخصصة للحدائق العامة وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى عدد من الجوامع والمساجد والمرافق التجارية.

وأعلنت وزارة الإسكان بدء إجراءات الحجز في مشروع روابي الحجاز، الذي يعد أكبر مجمع سكني مغلق، إذ تبدأ أسعار الشقق السكنية بـ477 ألف ريال، وبقسط شهري يقدر بـ1.593 ريالاً، وبمساحات لمسطحات البناء تبلغ (162 إلى 233 م2).

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج “سكني”، الذي خصص في عامه الأول أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أعلن العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018 بمستهدف تخصيص يبلغ 300 ألف منتج خلال هذا العام، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الثانية عشر إلى أكثر من 300.495 خياراً سكنياً وتمويلياً بما يحقق نسبة إنجاز تتجاوز 100%.

ويبلغ مجموع ما تم تخصيصه لمنطقة مكة المكرمة خلال عامين من إطلاق البرنامج 168.509 خيارات سكنية وتمويلية، بواقع 2989 وحدة سكنية جاهزة، و96.701 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و39.776 أرضاً مجانية، بالإضافة إلى 29.034 قرضاً عقارياً، كما يبلغ عدد المشاريع السكنية التي أطلقت في المنطقة خلال عامين 15 مشروعاً سكنياً بالتعاون مع القطاع الخاص.

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