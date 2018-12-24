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1.1 مليون طن إنتاج التمور سنويًا بالمملكة.. ونمو الصادرات 12%

1.1 مليون طن إنتاج التمور سنويًا بالمملكة.. ونمو الصادرات 12%
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تواصل- بالرياض:

كشف تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور أن إجمالي إنتاج المملكة من التمور سنويًا بلغ 1.1 مليون طن، تمثل 15% من إجمالي الإنتاج العالمي من التمور، يتم إنتاجها من 28.5 مليون نخلة بمختلف مناطق المملكة، وذلك عن للنصف الأول من العام 2018.

وتبلغ المساحة الزراعية للنخيل في المملكة 1073 كيلو مترًا مربعًا، يتم فيها زراعة 400 صنف من التمور، يتم تصدير 15 منها إلى الخارج من أبرزها (الخلاص، السكري، الصفاوي).. وأوضح التقرير نمو صادرات المملكة من التمور بنسبة 11.7% خلال الربع الأول 2018، حيث قفزت قيمة صادرات التمور خلال الربع نفسه إلى 224.4 مليون ريال، مقابل 199 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق.هذا ويبلغ عدد المصانع المرخص لها لإنتاج التمور على مستوى المملكة 157 مصنعًا، تنتج 789 ألف طن، ويعمل بها أكثر من 10.5 ألف عامل. حسب “المدينة”.

 

 

 

 

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