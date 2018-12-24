«سلمان للإغاثة» يقدم مساعدات شتوية لـ10 آلاف مستفيد بسوريا واليمن

تواصل – واس:

في إطار جهوده المستمرة لتقديم يد العون والمساعدات للاجئين وضحايا الحروب، أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأمين حزمة متكاملة من الاحتياجات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بمحافظة الزرقاء الأردنية، سيستفيد منها 5,956 طفلاً سورياً.

وتشتمل المساعدات بطانيات للأطفال وأطقماً شتوية والتي يبلغ مجموعها ( 23,825) قطعة شتوية .

وقامت الكوادر الميدانية للمركز بالإجراءات اللوجستية والميدانية لهذا المشروع بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمجلس القومي النرويجي (NRC)، بهدف أن يستفيد اللاجئون السوريون من هذه المساعدات قبيل اشتداد البرد وانخفاض درجات الحرارة لأدنى معدلاتها.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 44 طنًا و400 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديرية العين بمحافظة شبوة، يستفيد منها 3,600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية لـ 9 محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.