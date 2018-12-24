بالفيديو.. شاب يتلاعب بثعبان «كوبرا» أثناء اصطياده بالعرضيات

تواصل – سعيد الحارثي:

تمكن شاب من التعامل بمهارة فائقة مع ثعبان “كوبرا” بعدما وجده في وادي معلمة أحد الأودية بمحافظة العرضيات.

وقام الشاب حمدان معيض ساري الحارثي، ٢٣ عاماً، بتوثيق عملية اصطياد الثعبان عبر مقطع فيديو، أظهره وهو يتلاعب به حتى لحظة إحكام الإمساك به.

وأوضح الشاب أنه كان في إحدى رحلاته البرية بوادي معلمة هو وأحد إخوانه وشاهد الثعبان “كوبرا ” وهو لا يزال حياً، ورغم أن هذا النوع من الثعابين سام، إلا أنه قام بالإمساك به، دون خوف نظراً لكونه يعمل منذ أكثر من خمس سنوات باصطياد الثعابين.

وبيَّن أن هذا الموسم هو موسم خروج الثعابين الخطيرة والقاتلة، داعياً المنتزهين والقناصة إلى الانتباه منها، مشدداً على ضرورة أن تتوافر المهارة والخبرة في الاصطياد نظراً لخطورة تلك الثعابين.