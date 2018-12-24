الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. لحظة ابتلاع «تسونامي» حفلاً موسيقيًّا راقصًا

بالفيديو.. لحظة ابتلاع «تسونامي» حفلاً موسيقيًّا راقصًا

تطورات جديدة بقضية حرائق منازل الأشقاء الأربعة في المدينة

تطورات جديدة بقضية حرائق منازل الأشقاء الأربعة في المدينة

استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

جراحة نادرة.. تفكيك وتجميع «عمود فقري» لإنقاذ حياة شاب «أحدب» (صور)

جراحة نادرة.. تفكيك وتجميع «عمود فقري» لإنقاذ حياة شاب «أحدب» (صور)
0

تواصل – وكالات:

بعد معاناة دامت 17 عاماً، بسبب تشوهات في عاموده الفقري وظهره وتحدبات في الجزء العلوي من جسده كادت تسحق أعضاءه الداخلية، نجا الشاب الأمريكي جون ساركوما (19 عاماً) من الموت بفضل جراحة تقويم رائدة في عام 2016.

وبعد مضي عامان على الجراحة ب الطبية النادرة بات جون أكثر قدرة على التنفس بشكل طبيعي، وأصبح قادراً على الوقوف والمشي بشكل منتصب دون أي مشاكل.

وبحسب التقارير فقد ولِد جون ولديه انحناءات على شكل الحرف C في العمود الفقري، كانت تضغط على رئتيه وأجهزته الداخلية الأخرى.

وخلال الأعوام التي سبقت العملية الجراحية، اعتاد جون على ارتداء دعامة للعمود الفقري للتخفيف من الضغط على أعضاء جسمه الداخلية. وسرعان ما بدأت حدة التقوسات والانحناءات بالازدياد، وأصبحت الحاجة لإجراء جذري أكثر إلحاحاً.

وبحسب ديلي ميل البريطانية، يقول الأطباء إنه تم إجراء 18 عملية جراحية لجون، استغرقت كل واحدة منها 6 أشهر؛ لأنه كان يعاني من التحدب الشديد في عموده الفقري، وازداد الوضع سوءا بعد بلوغه عامه الـ 17، فقد انحنى العمود بشكل كبير حتى سحق أعضاءه الداخلية لحد أن وصل لاختراق جلده، ما اضطر الأطباء إلى تفكيك جراحي للعمود الفقري، وتقويمه ثم إعادة تجميعه في عام 2016، بإجراء جراحة تصحيحية استمرت 13 ساعة، لتمديد العمود الفقري ببطء، وبالفعل نجحت العملية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقف عن هذه العادات للتخلص من عسر الهضم والحموضة

توقف عن هذه العادات للتخلص من عسر الهضم والحموضة

صاحب أول عملية زراعة يد أصبح قادراً على الكتابة (صور)

صاحب أول عملية زراعة يد أصبح قادراً على الكتابة (صور)

جراحة نادرة.. استخراج حشرة «حية» من أذن مريض

جراحة نادرة.. استخراج حشرة «حية» من أذن مريض

مرض نادر حول وجه مريض إلى «أسد» (فيديو)

مرض نادر حول وجه مريض إلى «أسد» (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد
روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>