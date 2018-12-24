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ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت

ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت
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تواصل – وكالات:

أعرب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عن أمنياته بتحسن الأوضاع في سوريا والعراق.

وقال الملك في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الأردنيين أمس الأحد، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن “علاقاتنا ستعود مع سوريا كما كانت من قبل، نتمنى لسوريا كل الخير، الشغل سيرجع كما كان من قبل، وكذلك الأوضاع تتحسن في العراق بشكل ملحوظ، ونحن دائماً على تواصل معهم من أجل فتح الأسواق لمنتجاتنا، ورئيس الوزراء سيزور بغداد قبل نهاية السنة”.

يأمل الأردن، أن يساعد استقرار سوريا والعراق البلاد في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها، من خلال مشاريع إعادة الإعمار وفتح الحدود أمام الصادرات الأردنية، حسب وسائل الإعلام الأردنية.
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