بالفيديو.. لحظة ابتلاع «تسونامي» حفلاً موسيقيًّا راقصًا

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في مشهد مرعب أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي انهيار حفل غنائي بعدما جرفته مياه تسونامي الذي ضرب إندونيسيا مؤخراً.

وكانت فرقة محلية تقدم حفلاً في مدينة تانغونغ ليسونغ بإقليم بانتين بالقرب من الشاطئ فجرفت مياه تسونامي الحفل، ما أسفر عن مقتل أحد الموسيقيين على الأقل، فيما اعتبر آخرون في عداد المفقودين.

ووفقاً للعربية نت فقد صرح “سوتوبو بورو نوجروهو” المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، للصحافيين أن الساحل الغربي لإقليم بانتين في جاوة هو الأكثر تضرراً.

ويعد هذا التسونامي هو الأحدث في سلسلة من الكوارث التي تتعرض لها إندونيسيا هذا العام. وسوت زلازل متلاحقة أجزاءً من جزيرة لومبوك السياحية بالأرض، كما أسفر زلزال وتسونامي عن مقتل الآلاف على جزيرة سولاويسي.

ولقي قرابة 200 شخص حتفهم في سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة ليون إير في بحر جاوة في أكتوبر.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام في إندونيسيا، الأحد، إن أمواج مد عاتية (تسونامي) قتلت ما لا يقل عن 281 شخصاً، وأصابت المئات على جزيرتي جاوة وسومطرة في أعقاب انهيار أرضي تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان أناك كراكاتوا.

وأعلن نوجروهو أن مئات المنازل والمباني تعرضت لأضرار شديدة بسبب أمواج المد العاتية التي وقعت في وقت متأخر أمس السبت عند مضيق سوندا. واضطر آلاف السكان إلى الانتقال إلى أراض مرتفعة. ولم ترد تقديرات عن عدد المفقودين.