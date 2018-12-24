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خالد الفيصل «ممتعضاً» من المبالغين في التحدث بالأجنبية: «OK» تجعلك ناقصاً

خالد الفيصل «ممتعضاً» من المبالغين في التحدث بالأجنبية: «OK» تجعلك ناقصاً
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تواصل- فريق التحرير:

أبدى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، امتعاضه من الشبان والشابات السعوديين الناطقين باللغات الغربية في أحاديثهم اليومية، ظناً منهم أن في ذلك تبياناً لثقافتهم وتقدمهم وتطورهم، مؤكداً أن ذلك يجعل منهم ناقصي ثقافة ووطنية وغيرة.

وقال الأمير خالد الفيصل، خلال احتفاء إمارة منطقة مكة المكرمة بيوم اللغة العربية، الأحد، “لا تستطيعون أن تتخيلوا شعوري وأنا أسمع واحداً كلما أتحدث إليه يقول (OK) أو شابة تخرج في التلفزيون لتبرز ثقافتها وتقول: (I Didn’t mean that. I wish I saw you that Time. We Didn’t meet you before)، من قال إن هذا يجعلك أنتِ أو أنتَ مثقفاً أو متقدماً أو متطوراً؟ بالعكس هذا يجعلك ناقص ثقافة، وناقص وطنية، وناقص غيرة”.

ولفت الأمير خالد الفيصل إلى فزعه من اللغة الجديدة في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تستند إلى اللغة العربية بأي شكل من الأشكال.

وتابع، “حروفها غربية من لغات غربية، الحرف عن كلمة، وسوف تتبلور هذه اللغة لتصبح لغة عالمية، وإذا حدث ذلك سوف نفقد شبابنا من الرجال والنساء، لأننا سنجدهم يتحدثون مع بعضهم بهذه اللغة”.

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