«تعليم المدينة» يوقع 4 عقوبات على الطالب طاعن مدير مدرسته

تواصل- فريق التحرير:

أوقع مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة، ناصر العبد الكريم، 4 عقوبات تربوية على طالب الثانوي الذي اعتدى على مدير مدرسته بالمدينة المنورة الشهر الماضي.

وشملت العقوبات حرمان الطالب من الدراسة منتظماً لهذا العام، وتمكينه من الدراسة منتسباً في مدرسة أخرى، وإلزامه بحضور جلسات لتعديل السلوك بوحدة الخدمات الإرشادية بإدارة التعليم.

وتضمنت العقوبات أخذ تعهد خطي على الطالب بعد تنفيذ فترة الحرمان، بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن، وتمكينه من الدراسة منتظماً العام القادم في مدرسة أخرى.

وأوضح القرار الذي أصدره مدير التعليم أن الطالب ارتكب مخالفات سلوكية من الدرجة السادسة (الاعتداء على أحد منسوبي المدرسة)، وأن هذه العقوبات جاءت استناداً إلى قواعد السلوك والمواظبة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وكان الطالب أقدم على طعن مدير مدرسته أثناء إشرافه على الطلاب في الفسحة، ما ألحق به إصابة في اليد نقل على إثرها إلى المستشفى، وقد باشرت الأجهزة الأمنية الحَادثة وقامت بالتحفظ على الطالب.