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1.6 مليون بلاغ وشكوى عبر «كلنا أمن» خلال شهر

1.6 مليون بلاغ وشكوى عبر «كلنا أمن» خلال شهر
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الحساب الرسمي الخاص بتطبيق «كلنا أمن» لخدمة البلاغات الأمنية على موقع «تويتر»، أن إجمالي البلاغات حول المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2018 بلغ 1.595.844 بلاغاً وشكوى، وأن إجمالي بلاغات الشكاوى بلغ 10638، وجرى معالجة 10480 شكوى، فيما أن 7 أخرى تحت الإجراء في حين تلقوا شكاوى جديدة وعددها 151 سيتم التعامل معها.

وأوضح الحساب أنه تمت معالجة 394230 بلاغاً من التي تلقتها الدوريات الأمنية و195 تحت الإجراء، فيما عالجت 23967 بلاغاً لأمن الطرق وتحت الإجراء 31، و1126291 بلاغاً للمرور و386 تحت الإجراء.

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