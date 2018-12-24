فيليبس تطلق شاشة 23 بوصة للأغراض المكتبية

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة فيليبس شاشتها 241B8QJEB الجديدة قياس 23.8 بوصة للأغراض المكتبية.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة الجديدة تزخر بالعديد من منافذ التوصيل المتنوعة وتدعم تقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD. وأشارت فيليبس إلى أنه تم تطوير الشاشة 241B8QJEB الجديدة للمستخدمين، الذين يقضون ساعات طويلة أمام شاشات الحواسيب.

وتعمل الشاشة بدقة 1920 x 1080 بيكسل، وتمتاز بوظيفة الصورة الذكية SmartImage، التي تعمل على تحسين عرض محتويات الصورة المختلفة سواء كانت أفلام أو صور أو ألعاب، كما أنها تشتمل على وظيفة Low Blue و Flicker Free، كما يعمل وضع EasyRead على تعزيز الراحة أثناء قراءة النصوص.

وأضافت الشركة الهولندية أنه يمكن تعديل الشاشة من حيث الارتفاع بفضل تجهيزها بالحامل SmartErgoBase، وتزخر شاشة فيليبس باثنين من منافذ USB-3.0 وUSB 2.0 ومنفذ VGA ومنفذ DVI-D ومنفذ DisplayPort 1.2 ومنفذ HDMI مع مخرج سماعة الرأس.

ومن المقرر إطلاق الشاشة 241B8QJEB الجديدة في يناير (كانون الثاني) المقبل بسعر 180 يورو تقريباً.