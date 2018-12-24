الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

جدة.. الحكم على أم وزوجها قتلا طفلها البالغ 6 سنوات

جدة.. الحكم على أم وزوجها قتلا طفلها البالغ 6 سنوات

استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

مواطن يفاجأ بإصدار تأشيرة خروج نهائي لعامله الهارب.. «الجوازات» ترد

مواطن يفاجأ بإصدار تأشيرة خروج نهائي لعامله الهارب.. «الجوازات» ترد

يساعد على الرشاقة.. فوائد صحية مدهشة لـ«الكرفس»

يساعد على الرشاقة.. فوائد صحية مدهشة لـ«الكرفس»
0

تواصل – وكالات:

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الكرفس يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنه يحفز الهضم ويساعد على إنقاص الوزن ويحارب الالتهابات ويحافظ على توازن محتوى الماء بالجسم.

وأوضحت أن الكرفس يساعد على تحفيز عملية الهضم، حيث إنه يعمل على ضبط إفراز العصارة الهضمية والإنزيمات، ومن ثم فهو يحد من الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

ويساعد الكرفس أيضاً على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، حيث إنه يزخر بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول، كما أنه يساعد على التخلص من احتباس الماء بالجسم، فضلا عن أنه قليل السعرات الحرارية نظراً لأنه يتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%.

ويعمل الكرفس أيضاً على تثبيط الالتهابات بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، والتي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة Free Radicals، التي تعزز فرص حدوث الالتهابات في الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، يحافظ الكرفس على توازن محتوى الماء بالجسم؛ حيث إنه يحتوي على “إلكتروليتات” تساعد الجسم على امتصاص الماء بشكل أكثر فعالية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فوائد مذهلة لـ«الكرفس».. يُساعد في «الرجيم» وحماية المعدة وعلاج الالتهابات

فوائد مذهلة لـ«الكرفس».. يُساعد في «الرجيم» وحماية المعدة وعلاج الالتهابات

خبراء التغذية ينصحون بـ«الكرفس».. مفيد للصحة ولا يضر بالريجيم

خبراء التغذية ينصحون بـ«الكرفس».. مفيد للصحة ولا يضر بالريجيم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>