خبير عطور يكشف الفرق بين العطور المقلدة والمغشوشة (فيديو)

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أكد خبير ومصمم عطور أن هناك فرقاً بين العطور المقلدة والعطور المغشوشة، لافتاً إلى أن العطر المقلد هو عبارة عن تقليد لماركة محددة، أما المغشوش فيضاف عليه مواداً قليلة القيمة أو سيئة أو محظورة، ويتم غشه لزيادة كمية المنتج.

وقال شافي آل ثابت خلال حديثه لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إن الغش موجود في جميع أنواع العطور، لا سيما العطور الفرنسية؛ بسبب السمعة المرتبطة باسمها التجاري.

من جانبه، أشار مدير إدارة سلامة منتجات التجميل بهيئة الغذاء والدواء مشعل الحميد، إلى أن الهيئة هي الجهة الرقابية المسؤولة عن منتجات التجميل، لافتاً إلى أن دورها الرقابي على منتجات التجميل يتم في مرحلتين قبل استيراد تلك المنتجات وتسويقها وبعد التسويق.

ولفت الحميد إلى أن المنتجات قبل استيرادها يجب أن تكون مدرجة في سجلات الهيئة، وإدراجها يتم من خلال إضافة بيانات المستورد أو المُصنع المحلي وبيانات المنتج، أما دور الهيئة الرقابي بعد التسويق يتم من خلال التحقق من أن المنتجات الموجودة في الأسواق مطابقة للائحة متطلبات السلامة.