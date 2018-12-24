ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي اندونسيا إلى 281 قتيلاً

تواصل – وكالات:

ذكرت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا، اليوم الإثنين، أن عدد ضحايا اجتياح تسونامي لمضيق سوندا الإندونيسي في ساعة متأخرة من مساء السبت، وصل إلى 281 قتيلاً، مع إصابة أكثر من ألف شخص

وقالت الوكالة، إن 57 شخصاً لايزالون في عداد المفقودين، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع أعداد القتلى.

وذكر المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوغروهو، أن 11687 شخصاً نزحوا بسبب كارثة تسونامي، التي ربما تكون ناجمة عن انهيارات أرضية تحت سطح البحر بعد ثوران بركان ماونت اناك كراكاتو، الذي يقع على مضيق سوندا الفاصل بين جاوة وسومطرة.

وامتد الدمار الناجم عن موجات تسونامي، عبر خمس مقاطعات في الإقليمين، وكانت منطقة بانديغلانغ على الساحل الغربي لجاوة، الأكثر تضرراً.