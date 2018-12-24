تطورات جديدة بقضية حرائق منازل الأشقاء الأربعة في المدينة

تواصل- المدينة:

باشرت فرقة من الأدلة الجنائية في شرطة المدينة المنورة، منازل الأشقاء الأربعة في محافظة الحناكية؛ لمعرفة أسباب الحرائق المتكررة فيها، بعدما اشتبه الدفاع المدني في وجود شبهة جنائية متعلقة بها.

وقامت فرق الأدلة الجنائية برفع البصمات من المنازل وجمع القرائن لكشف الملابسات، ومعرفة أسباب نشوب الحرائق، وعمدت إلى فصل التيار الكهربائي عن المنازل؛ للتأكد من علاقته بالحريق.

وأوضح الشقيق الأكبر ضيف الله المطيري، أن آخر حريق شب في المنازل الأربعة كان يوم الأربعاء الماضي بشكل محدود في إحدى غرف النوم، بحسب “عكاظ”.

وأشار “المطيري” إلى أن معظم أفراد العائلة تركوا منازلهم، وذهبوا إلى الإقامة في منازل أقاربهم؛ لشعورهم بالخوف على النساء والأطفال.

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