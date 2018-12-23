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مستشار قانوني يوضح أحقية مشتري أرض دون صك في استعادة أمواله

مستشار قانوني يوضح أحقية مشتري أرض دون صك في استعادة أمواله
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي، مدى أحقية من اشترى أرضا بدون صك في استعادة المبلغ بعد سنوات من البيع، وذلك على خلفية كثرة قضايا إعادة طلب مبالغ الأراضي التي تم شراؤها دون صكوك شرعية.

وقال “الحارثي” في تغريدة له بموقع “تويتر”: “من اشترى أراض بدون صكوك، لماذا تتقدم للمحكمة بدعوى استرداد ما دفعته، وكأنك لا تعلم أنها بوثيقة بيع فقط”.

وأضاف: “البعض يبيع أرضا حكومية مملوكة لوزارة، فمن حق المشتري استرداد المبلغ، أما أنت فتستطيع تقديم طلب استحكام، واحتجاجك بالإزالة غير مقبول، لأن الإزالة بسبب عدم وجود رخصة بناء”.

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