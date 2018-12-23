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«تلجرام» تطلق ميزة «التصويت» على مختلف المنصات

«تلجرام» تطلق ميزة «التصويت» على مختلف المنصات
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تواصل – وكالات:

أعلنت خدمة التراسل الفوري “تلجرام” إطلاق تحديث جديد لتطبيقها على مختلف المنصات، يضم عددا من المزايا أبرزها التصويت.

وجاء في المدونة الرسمية لـ “تلجرام” أن الميزة الجديدة تأتي لمساعدة المجتمعات الكبيرة التي تستخدم التصويتات غالبا لتنسيق نشاطاتها ومعرفة آراء الأعضاء بشأن موضوع ما.

وتأمل خدمة التراسل أن تلقى ميزة “التصويت” استحسان المجموعات التي يتجاوز عدد مشتركيها الـ 100,000، بالإضافة إلى القنوات التي تضم ملايين المشتركين.

وذكرت تلغرام أنه بالإمكان إعادة توجيه “التصويتات” بغية زيادة عدد المشاركين فيها، كما يمكن تثبيتها أعلى الصفحة لضمان رؤيتها من قبل الجميع.

كما ذكرت الخدمة أن التصويتات تجري حاليا على نحو سري، أي أنه لن يعلم أسماء أصحاب الأصوات، وفي المستقبل قد يكون بالإمكان معرفة معرفة آراء المصوتين بالاسم.

وميزة التصويت متاحة لتطبيق تلغرام على سطح المكتب ونظامي أندرويد و”آي أو إس”. أما فيما يخص نظام “آي أو إس” فقد حصل على دعم البحث عن الصور على الويب، كما أصلحت الشركة الثغرات التي وجدت في تطبيقها على هذا النظام.

التحديث الجديد حسب تلغرام أضاف أيضا إمكان تنزيل الملفات واستمرار التنزيل حتى بعد إغلاق التطبيق، مع إمكانية رؤية تقدم التنزيل أو رفع الملفات.

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