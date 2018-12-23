ضبط مستودع كريمات مغشوشة ومصادرة 350 ألف عبوة بـ«مكة»

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار أمس الأحد مستودع تديره عمالة مخالفة، تقوم بتعبئة زيوت خام وكريمات تحمل ادعاءات دينیة وطبیة في مكة المكرمة.

وأوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي للوزارة أنه بالتعاون مع أمانة مكة المكرمة، تمت مصادرة 350 ألف عبوة جاھزة للبیع وملیوني عبوة وملصق من مستودع تستغله عمالة مخالفة لتعبئة زيوت خام وكريمات تحمل ادعاءات دينیة وطبیة.

وقامت الفرق بإغلاق المستودع وضبط جمیع المنتجات وتسلیم العمال المخالفین للجھات الأمنیة، كما جرى استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامیة.