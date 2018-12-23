«فني دهانات»: لا أخجل من عملي.. وأكثر من حاربني «الأجانب»

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روى مشاري أبو عقيلة، فني دهانات، قصته وكيف بدأ في هذه المهنة، مؤكداً أنه لا يخجل من هذه الحرفة.

وقال مشاري خلال مشاركته في برنامج “اتجاهات” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”: “الناس لا يعتبرونها مهنة والقصة بدأت بعد أن فتح أخي محلاً وتعلمت البيع والشراء، وبعدها اشتغلت فني دهانات، وكانت الناس ما تصدق أني أعمل في هذه المهنة”.

وأضاف: “لا خجل من هذه الحرفة، وأكثر من وقف في وجهي العاملون الأجانب، وأصبح لي زبائن عديدة وأكسب منها ولكن في مواسم محددة، وأشجع الشباب السعودي أن يعمل كل شيء”.