لماذا تشعر النساء بالبرد أكثر من الرجال؟

تواصل – وكالات:

الكثیر من النساء يشعرن بالبرد الشديد بالرغم من ارتدائھن ملابس ثقیلة، وخاصة في منطقتي الذراعین والرجلین، في حین أن الرجال لیسوا كذلك، فھل لذلك أسباب علمیة؟

توصلت دراسة ھولندية إلى أن النساء يشعرن بالبرد أكثر من الرجال بسبب انخفاض مقدار العضلات لديھن عن الرجال، فالعضلات لھا دور مھم في تحفیز عملیة “الاستقلاب”، وھي التغیرات الحیوية في الجسم مع المواد الغذائیة بواسطة الإنزيمات للحصول على الطاقة.

وھناك أسباب أخرى، منھا نقص الفیتامینات؛ بفعل الھرمونات، حیث لا يستطیع جسد المرأة تخزين كمیات كبیرة من الفیتامینات، خاصة فیتامین E، كما أن جلد المرأة رقیق، ويتفاعل مع البرودة بسرعة كبیرة، وإذا مشى رجل وامرأة معاً؛ فإن درجة حرارة جلد المرأة تكون أقل من جلد الرجل بثلاث درجات مئوية على الأقل.