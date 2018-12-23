اليمن.. مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في كمين بـ«متون الجوف»

تواصل – وكالات:

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم بنيران القوات الحكومية، في مديرية المتون غربي محافظة الجوف شمالي غرب البلاد.

وأوضح قائد اللواء 101 مشاة العميد محمد بن راسية، إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا إلى محيط تبة الوروري، وباغتتها بهجوم مفاجئ.

وأضاف في تصريح نقله الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، أن العملية أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

ونشر موقع وزارة الدفاع، أسماء عدد من قتلى وجرحى الميليشيا في العملية وهم: (هادي الصيوح، ومحمد علي درهم، وعبدالله السيد، ويحيى الحمدي الأهنومي)، فيما جرح (فرج حمامة، وعلي شملول شيخان، زيد سيلان) في حين لم يتم التعرف على بقية القتلى والجرحى.