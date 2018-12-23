الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

مواطن يفاجأ بإصدار تأشيرة خروج نهائي لعامله الهارب.. «الجوازات» ترد

مواطن يفاجأ بإصدار تأشيرة خروج نهائي لعامله الهارب.. «الجوازات» ترد

موعد صرف العلاوة السنوية

موعد صرف العلاوة السنوية

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

الحكومة اليمنية تكشف عن خرق جديد للحوثيين في تعز 

الحكومة اليمنية تكشف عن خرق جديد للحوثيين في تعز 
0

تواصل – واس:

قالت الحكومة اليمنية إن منع ميليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من زيارة محافظة تعز، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها يعد تعدياً وخرقاً واضحاً لتفاهمات ستوكهولم.

وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح أن الإجراء يعد انتهاكاً يضاف إلى سجل الميليشيات في التعامل مع الوضع الإنساني في البلاد.

وأشار الوزير فتح إلى أن الميليشيات منعت الكثير من الشحنات الإغاثية من دخول المحافظة، وأعاقت زيارة ثلاثة وفود أممية إلى المحافظة أبرزهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق استفينا وبراين.

وكانت ميليشيا الحوثي منعت وفد برنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية عبر منفذ الحوبان وجولة القصر، فيما أقر البرنامج تأجيل زيارته إلى الأسبوع المقبل.

وشدد وزير الإدارة المحلية اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية على أن الحصار الذي تفرضه الميليشيات على معظم مداخل المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات، يستدعي من المجتمع الدولي استشعار المسؤولية الإنسانية والأخلاقية وممارسة الضغوطات كافة على الميليشيات لفك الحصار عن المحافظة وعموم المناطق الخاضعة لسيطرتها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المليشيا الحوثية تعرقل زيارة وفد من برنامج الغذاء العالمي إلى تعز

المليشيا الحوثية تعرقل زيارة وفد من برنامج الغذاء العالمي إلى تعز

صيد ثمين.. مصرع ابن مؤسس «مليشيا الحوثي»

صيد ثمين.. مصرع ابن مؤسس «مليشيا الحوثي»

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الحوثيون ينهبون الميناء ويدمرون منشآت الحديدة

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الحوثيون ينهبون الميناء ويدمرون منشآت الحديدة

«فريق تقييم الحوادث» باليمن: نتائجنا قائمة على تحقيق الميزة العسكرية

«فريق تقييم الحوادث» باليمن: نتائجنا قائمة على تحقيق الميزة العسكرية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>