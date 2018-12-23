الحكومة اليمنية تكشف عن خرق جديد للحوثيين في تعز 

تواصل – واس:

قالت الحكومة اليمنية إن منع ميليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من زيارة محافظة تعز، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها يعد تعدياً وخرقاً واضحاً لتفاهمات ستوكهولم.

وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح أن الإجراء يعد انتهاكاً يضاف إلى سجل الميليشيات في التعامل مع الوضع الإنساني في البلاد.

وأشار الوزير فتح إلى أن الميليشيات منعت الكثير من الشحنات الإغاثية من دخول المحافظة، وأعاقت زيارة ثلاثة وفود أممية إلى المحافظة أبرزهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق استفينا وبراين.

وكانت ميليشيا الحوثي منعت وفد برنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية عبر منفذ الحوبان وجولة القصر، فيما أقر البرنامج تأجيل زيارته إلى الأسبوع المقبل.

وشدد وزير الإدارة المحلية اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية على أن الحصار الذي تفرضه الميليشيات على معظم مداخل المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات، يستدعي من المجتمع الدولي استشعار المسؤولية الإنسانية والأخلاقية وممارسة الضغوطات كافة على الميليشيات لفك الحصار عن المحافظة وعموم المناطق الخاضعة لسيطرتها.