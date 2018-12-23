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ملك البحرين يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

ملك البحرين يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب جلالته لخادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – داعياً الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة البحرين على تعازيه ومشاعره الأخوية، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

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