الأمير خالد بن طلال يلقي نظرة أخيرة على قبر والده (صور)

تواصل – الرياض:

وثقت مجموعة من الصور، حرص الأمیر خالد بن طلال نجل الأمیر الراحل طلال بن عبدالعزيز على البقاء في مقبرة العود لبعض الوقت عقب الانتھاء من تشییع جثمان والده عصر الیوم الأحد.

وظهر الأمیر خالد بن طلال، وھو يقف على قبر والده في تأثر شديد بعد رحیل جمیع المشیعین عن المقبرة، حیث أظھرت الصور مدى الحزن على رحیل والده.

يُذكر أن خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أدى مع جموع المصلین، بعد عصر الیوم الأحد، بجامع الإمام تركي بن عبدالله، صلاة المیت على الأمیر طلال بن عبدالعزيز، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولین.