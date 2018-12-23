الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

مواطن يفاجأ بإصدار تأشيرة خروج نهائي لعامله الهارب.. «الجوازات» ترد

مواطن يفاجأ بإصدار تأشيرة خروج نهائي لعامله الهارب.. «الجوازات» ترد

موعد صرف العلاوة السنوية

موعد صرف العلاوة السنوية

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

الأمير خالد بن طلال يلقي نظرة أخيرة على قبر والده (صور)

الأمير خالد بن طلال يلقي نظرة أخيرة على قبر والده (صور)
0

تواصل – الرياض:

وثقت مجموعة من الصور، حرص الأمیر خالد بن طلال نجل الأمیر الراحل طلال بن عبدالعزيز على البقاء في مقبرة العود لبعض الوقت عقب الانتھاء من تشییع جثمان والده عصر الیوم الأحد.

وظهر الأمیر خالد بن طلال، وھو يقف على قبر والده في تأثر شديد بعد رحیل جمیع المشیعین عن المقبرة، حیث أظھرت الصور مدى الحزن على رحیل والده.

يُذكر أن خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أدى مع جموع المصلین، بعد عصر الیوم الأحد، بجامع الإمام تركي بن عبدالله، صلاة المیت على الأمیر طلال بن عبدالعزيز، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولین.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

سقوط ناقة داخل قبر في الليث.. ومواطنون يخرجونها بـ«شيول» (فيديو)

سقوط ناقة داخل قبر في الليث.. ومواطنون يخرجونها بـ«شيول» (فيديو)

هَوس المحمول.. قبر في روسيا على شكل آيفون

هَوس المحمول.. قبر في روسيا على شكل آيفون

رجل فتح قبر أبيه بعد سنوات من دفنه فوجد مفاجأة

رجل فتح قبر أبيه بعد سنوات من دفنه فوجد مفاجأة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>