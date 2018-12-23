استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

تواصل – واس:

أعلن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عن انتهاء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “أنيشيا وملينيز” وتكليلها بالنجاح.

وثمّن معالي الدكتور عبدالله الربيعة هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من القيادة الرشيدة التي دأبت على العمل الإنساني النبيل الذي عم أرجاء المعمورة.

وأوضح أن هذا البرنامج الإنساني خدم العديد من الدول في العالم، وسجلت المملكة اليوم بفضل الله نجاح العملية رقم 47 في برنامج فصل التوائم.

ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـــ حفظهما الله ـــ على ما يبذلونه من دعم مستمر ومشهود للقطاع الصحي في المملكة الأمر الذي جعلها في مصاف دول العالم المتقدمة بهذا الشأن، وعلى الرعاية السامية لبرنامج فصل التوائم.

وعبرت والدة الطفلتين “أنيشيا وملينيز” جونيسيا جوفيتوس عن امتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على إتاحة الفرصة لتلقي ابنتيها العناية والاهتمام والرعاية، كما قدمت شكرها للدكتور عبدالله الربيعة وللفريق الطبي.

وكانت العملية قد بدأت اليوم الساعة الثامنة صباحاً واستغرقت 13 ساعة، ونفذت عبر تسع مراحل بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة و33 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

وقد تمت العملية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بنقل الطفلتين من تنزانيا إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية والقيام بما يلزم لإتمام عملية الفصل.