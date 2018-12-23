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الرئيس الأمريكي يكلف «شاناهان» بأعمال وزارة الدفاع

الرئيس الأمريكي يكلف «شاناهان» بأعمال وزارة الدفاع
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تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن نائب وزير الدفاع، باتريك شاناهان، سيقوم بأعمال وزارة الدفاع ابتداءً من مطلع يناير المقبل.

وكشف مصدر مطلع أن ترامب غاضب من التغطية المكثفة لاستقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، على خلفية قرار سحب القوات من سوريا؛ لذلك فقد طلب منه مغادرة منصبه قبل الوقت المحدد؛ وفقاً لـ”سي إن إن عربية”.

وكان ماتيس قد قال في كتاب استقالته إنه سيبقى في منصبه حتى نهاية فبراير المقبل؛ ليساعد في عملية نقل المهمة إلى خليفته في المنصب.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد تقدم باستقالته بعد أن أعلن ترامب بشكل مفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، وتبعه مبعوث أمريكا الخاص إلى التحالف الدولي ضد “داعش”، بريت ماكغورك.

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