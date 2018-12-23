الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

مواطن يفاجأ بإصدار تأشيرة خروج نهائي لعامله الهارب.. «الجوازات» ترد

مواطن يفاجأ بإصدار تأشيرة خروج نهائي لعامله الهارب.. «الجوازات» ترد

موعد صرف العلاوة السنوية

موعد صرف العلاوة السنوية

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

والدة التوأم السيامي التنزاني تشهر إسلامها وتنطق الشهادتين

والدة التوأم السيامي التنزاني تشهر إسلامها وتنطق الشهادتين
0

تواصل – فريق التحرير:

أشھرت والدة التوأم السیامي التنزاني “أنیشیا وملینیز” إسلامھا، ونطقت بالشھادتین في حضور الدكتور عبدالله الربیعة الذي يقود الفريق الجراحي لعملیة فصل التوأمتین بمدينة الملك عبدالعزيز الطبیة في الرياض.

وأظهر مقطع فیديو تلقین الدكتور الربیعة لوالدة التوأم السیامي التنزاني وھي تنطق الشھادتین وإعلان إسلامھا رسمیاً.

من جهته أكد الربيعة، أن المؤشرات الحیوية لعملیة فصل التوأم السیامي التنزاني أنیشیا وملینیز كلھا جیدة، والفريق الطبي مطمئِن على مراحل العملیة.

وأضاف أن مراحل الخطة الجراحیة تسیر وفق ما خطط لھا والحمد لله، موضحاً أن التوأمتین ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منھما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث لا يفید أياً منھما، وأيضاً تشتركان في الكبد والأمعاء والجھاز البولي والتناسلي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مواطن يتهم مستشفى في بيشة بكسر يد والدته عمداً.. و«الصحة» تعلق

مواطن يتهم مستشفى في بيشة بكسر يد والدته عمداً.. و«الصحة» تعلق

أسمى معاني البِر.. شاب يتبرع بكليته لوالدته لإنقاذ حياتها

أسمى معاني البِر.. شاب يتبرع بكليته لوالدته لإنقاذ حياتها

طيار برازيلي يشهر إسلامه من داخل قمرة القيادة بسماء تبوك (فيديو)

طيار برازيلي يشهر إسلامه من داخل قمرة القيادة بسماء تبوك (فيديو)

قصة مواطن أنقذ والدة صديقه (فيديو)

قصة مواطن أنقذ والدة صديقه (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>