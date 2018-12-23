والدة التوأم السيامي التنزاني تشهر إسلامها وتنطق الشهادتين

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أشھرت والدة التوأم السیامي التنزاني “أنیشیا وملینیز” إسلامھا، ونطقت بالشھادتین في حضور الدكتور عبدالله الربیعة الذي يقود الفريق الجراحي لعملیة فصل التوأمتین بمدينة الملك عبدالعزيز الطبیة في الرياض.

وأظهر مقطع فیديو تلقین الدكتور الربیعة لوالدة التوأم السیامي التنزاني وھي تنطق الشھادتین وإعلان إسلامھا رسمیاً.

من جهته أكد الربيعة، أن المؤشرات الحیوية لعملیة فصل التوأم السیامي التنزاني أنیشیا وملینیز كلھا جیدة، والفريق الطبي مطمئِن على مراحل العملیة.

وأضاف أن مراحل الخطة الجراحیة تسیر وفق ما خطط لھا والحمد لله، موضحاً أن التوأمتین ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منھما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث لا يفید أياً منھما، وأيضاً تشتركان في الكبد والأمعاء والجھاز البولي والتناسلي.