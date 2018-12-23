ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 95 بكلية الملك فيصل الجوية

تواصل – واس:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم حفل تخريج الدفعة 95 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياض.

ولدى وصول سمو ولي العهد يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، كان في استقبال سمو ولي العهد، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن خالد اللعبون.

وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي. عقب ذلك بدأ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ونوه قائد الكلية في كلمته خلال الحفل بمضي وإخلاص وثبات القوات الجوية وبقية أفرع القوات المسلحة بقدرات عالية على المؤامة بين المهام الأساسية ومواكبة التطوير والتحديث وفق خطط بناءة وبدعم سخي من القيادة الرشيدة.

وقال: “ها هي كوكبة من أبناء هذا الوطن المعطاء تتشرف في هذا اليوم بالانضمام لمواكبة المجد والإباء متسلحين بالعلم والإيمان عاقدين العزم باذلين الغالي والنفيس في سبيل الذود عن الدين والملك والوطن، يُشاركهم فرحتهم هذا اليوم إخوة أشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، ودولة الكويت، بعد سنوات أمضوها في التحصيل والدراسة”.

وسأل في ختام كلمته الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خطاهما ويوفقهما، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها الخريج فيصل بن صالح عسيري، ثمن فيها تشريف ورعاية سمو ولي العهد لحفل تخريج الدورة الدفعة الخامسة والتسعين، واصفاً هذا اليوم بأنه يوم من أيام العطاء المجيد لكلية الملك فيصل الجوية.

وأعرب عن الشكر والتقدير للكلية قيادة ومنسوبين لما بذلوه من جهد في سبيل تأهيل الخريجين وتعليمهم وتدريبهم، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم على بلادنا السلام والرخاء.