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«أهالي العرضيات» يتساءلون: متى يُفتتح فرع جامعة أم القرى للطالبات؟

«أهالي العرضيات» يتساءلون: متى يُفتتح فرع جامعة أم القرى للطالبات؟
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تواصل – سعيد الحارثي:

ناشد أهالي محافظة العرضيات التابعة إدارياً لمنطقة مكة المكرمة، مسؤولي جامعة أم القرى بسرعة افتتاح مبنى الكلية في المحافظة.

وذلك بعد الوعود التي زُفّت لهم من قبل مدير جامعة، الدكتور عبدالله بافيل، على موقع الجامعة في “تويتر” بأن افتتاح “كلية العرضيات” فرع الطالبات، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439/1440 هـ، ولم يحدث أي تحرك في الأمر حتى الآن.

ودشن الأهالي وسماً على “تويتر” عنوانه (#كليه_العرضيات_تنتظر_الافتتاح) متسائلين أين تلك الوعود رغم أن بداية العام الدراسي الثاني لم يتبقَّ عليه سوى عدة أسابيع، ولم يحدد بعد مبنى الكلية أو إعلان موقع الجامعة عن الإجراءات المتخذة تجاه الكلية.

وناشد عدد من الأهالي سمو أمير المنطقة بالنظر لمعاناة الطالبات وافتتاح الكلية.

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