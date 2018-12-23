9 أطعمة تمنح جسمك رائحة زكية

تواصل – وكالات:

يعاني الكثيرون من رائحة التعرق الكريهة، التي تسبب لهم إحراجاً كبيراً عند الانخراط في النشاطات الاجتماعية.

وتنتج رائحة الجسم الكريهة عن عدة عوامل، من أهمها: التغيرات الهرمونية، والتعرق المفرط، والأطعمة غير الصحية، بالإضافة إلى العوامل الوراثية، والنظافة الشخصية.

وفي الوقت الذي يصعب التحكم ببعض العوامل، يمكن ذلك بالنسبة لعوامل أخرى؛ لذلك يقدم موقع توب 10 هوم ريميديز مجموعة من الأطعمة التي تمنح الجسم رائحة زكية:

1 – الليمون

ذو رائحة عطرة ومضاد للبكتيريا والفطريات.

2 – الطماطم

مطهر طبيعي تخفض كمية الجراثيم المسببة للرائحة.

3 – الشاي الأخضر

يدعم إزالة السموم عبر إنتاج المواد المضادة للأكسدة.

4 – زيت جوز الهند

مزيل لرائحة التعرق ويدعم صحة جهاز الهضم.

5 – إكليل الجبل

تثبط الزيوت الطيارة فيه نمو البكتيريا الضارة.

6 – الميرمية

تمنع البكتيريا المسببة للرائحة من التكاثر على الجلد.

7 – القرفة

ذات رائحة عطرة تحيد روائح الجسم الكريهة.

8 – البقدونس

طارد للسموم، ويساعد في تنقية الدم.

9 – الحلبة

تعزز نسبة المعادن والفيتامينات في الجسم.