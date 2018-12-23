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«مخابئ يوم الدمار».. ملاجئ عسكرية للأثرياء فقط

«مخابئ يوم الدمار».. ملاجئ عسكرية للأثرياء فقط
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تواصل- وكالات:

أظهرت صور “مثيرة” مخططاً كبيراً لتحويل مئات المستودعات العسكرية إلى أكبر ملجأ “للبقاء على قيد الحياة” على سطح الأرض، تحسبا لكوارث الكرة الأرضية.

وتتسع ملاجئ “فيفوس أكس بوينت” لخمسة آلاف شخص، قرب منطقة “بلاك هيلز” في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة “ميرور”.

وتخصص ملاجئ “فيفوس أكس بوينت” للقادرين مادياً فقط، حيث يصل سعر المستودع الواحد إلى 35 ألف دولار، بالإضافة لمبلغ ألف دولار سنويا لكل عام.

ويتسع المستودع الواحد لـ24 شخصاً، وسيتم تخزين حاجيات كل مشتر، مثل السيارات والتحف الفنية وحتى الحيوانات الأليفة، ويمكن تصميمه حسب رغبة كل شخص.

وانتشر فيديو إعلاني للمخازن العسكرية التي أطلق عليها “مخابئ يوم الدمار” على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقى “تشكيكاً” من قبل بعض الأشخاص.

وكتب أحدهم: “ماذا سيحصل عندما ينفد الطعام والوقود وتتوقف الأجهزة الكهربائية عن العمل؟”.

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