الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

موعد صرف العلاوة السنوية

موعد صرف العلاوة السنوية

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

بالفيديو.. «الراجحي» يوجه رسالة مهمة لرجال الأعمال بخصوص رواتب المواطنين

بالفيديو.. «الراجحي» يوجه رسالة مهمة لرجال الأعمال بخصوص رواتب المواطنين

كشف لغز العثور على كويتي مقتولاً داخل شقته في مصر

كشف لغز العثور على كويتي مقتولاً داخل شقته في مصر

نتائج مثيرة.. علاج ضعف الذاكرة أصبح ممكنًا بهذه الطريقة

نتائج مثيرة.. علاج ضعف الذاكرة أصبح ممكنًا بهذه الطريقة
0

تواصل- الرياض:

توصلت تجارب جديدة إلى نتائج مثيرة لعلاج التدهور المعرفي متوسط الشدة المرتبط بالتقدم في العمر، فقد تبين أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 6 أشهر يعالج الحالة. وتوصف حالة ضعف الذاكرة وتراجع القدرة على الاستجابة في الشيخوخة بـ “التدهور المعرفي”، شرط ألا تكون مصحوبة بالخرف.

وأظهرت نتائج الدراسة الجديدة أن تمارين الأيروبك والمشي والركض الخفيف مع التغذية الصحية تمكّنت خلال 6 أشهر فقط من إعادة 9 سنوات من الشباب لنشاط الذاكرة وقدرات التفكير والتخطيط.

وبحسب التجارب التي أجراها فريق بحث من جامعة ديوك في نورث كارولينا تبين أن التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي يزوّد الجسم بالمغذيات التي تحتاجها الدماغ يصلح حالة التدهور المعرفي بعد سن الـ 65 إذا كانت متوسطة الشدة.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “نيورولوجي” المتخصصة في طب الأعصاب، وشارك في التجارب 160 شخصاً أعمارهم فوق الـ 65. وركّز برنامج التغذية الصحية الذي اتبعه المشاركون في التجربة على الأطعمة التي تخفّض ضغط الدم المرتفع، وتزوّد الجسم بكمية كبيرة من الألياف الغذائية كالخضروات والفواكه والحبوب، مع ألبان قليلة الدسم وقليل من اللحوم خالية الدهن.

ووفقاً للتجارب تم تقدير نشاط الدماغ المتدهور لدى المشاركين بأنه يعادل 93 سنة، وبعد 6 أشهر من التمارين والتغذية الصحية أصبح متوسط عمر الدماغ 84 سنة، وتمكن المشاركون من تذكّر الأشياء ومن التخطيط للأمور بطريقة أفضل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أطعمة تضمن لك ذاكرة قوية في الشيخوخة

أطعمة تضمن لك ذاكرة قوية في الشيخوخة

أسهل حل لتجنب «ألزهايمر»

أسهل حل لتجنب «ألزهايمر»

أخيرًا.. علاج فعال لـ«ألزهايمر»

أخيرًا.. علاج فعال لـ«ألزهايمر»

تعديل بسيط في وجباتك يحميك من «الخرف»

تعديل بسيط في وجباتك يحميك من «الخرف»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>