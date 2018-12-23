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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7730.58 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7730.58 نقطة
أرشيفية
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تواصل-واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 7730.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي, وأسيج, وميد غلف للتأمين، وأسمنت العربية، بتروكيم الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الأسماك، وأمانة للتأمين، وعناية, ودله الصحية، والدريس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.93% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان, وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك, والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 33.34 نقطة ليقفل عند مستوى 2366.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 180 صفقة.

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