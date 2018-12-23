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الخدمات الطبية بـ«الداخلية» تطلق برنامج «الرعاية المنزلية».. تعرف على التفاصيل

الخدمات الطبية بـ«الداخلية» تطلق برنامج «الرعاية المنزلية».. تعرف على التفاصيل
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تواصل- واس:

دشنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية, برنامج “الرعاية المنزلية” إيذاناً بانطلاق هذه الخدمة بمدينة الرياض, وقريبا بباقي مناطق المملكة عبر بوابة مستشفيات قوى الأمن و العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن .

وأوضحت الإدارة أن خدمة الرعاية الصحية المنزلية للمرضى المقرر علاجهم عن طريق هذا البرنامج تقدم لفئة من المرضى المصابين بأمراض مزمنة والمرضى المسنين الذين يحتاجون إلى علاجات تلطيفية أو طريحي الفراش, ومرضى الديلزة البروتينية, والتقرحات المزمنة, والأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة, والعلاج الطبيعي والتأهيلي, ومرضى ما بعد الجراحات العامة, والعظام, وحالات أخرى يتم التوصية بها من قبل الفريق المعالج من منسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية التابعة لها بمعايير عالمية وجودة عالية للمستفيدين من الخدمة في منازلهم أو مكان إقامتهم وتعزيز شعورهم بالأمان والاطمئنان في محيط عائلي دون الحاجة للتواجد في المستشفى بعد استقرار حالتهم, وتحقيق المتطلبات التمريضية والطبية المساعدة والإجراءات المطلوبة من حيث توثيق الزيارات بالملف الطبي والتحكم بالعدوى .

وشمل التدشين التوقيع مع شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لتتولى القيام بهذه المهمة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ضمن إطار توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة.

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي أن هذا البرنامج يأتي ضمن التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بتقديم ما من شأنه تطوير الرعاية الصحية الشاملة لمنسوبي وزارة الداخلية وعوائلهم وبإشراف مباشر من معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود.

وأشار إلى أن الإدارة تشرف على جميع أعمال البرنامج و تطابقها مع معايير الجودة والاشتراطات الواجب توفرها في مثل تلك الخدمة وحسب الأصول الفنية والإدارية لتحقيق أفضل مستويات الأداء, مبيناً أن هذه الخدمة ستقدم يومياً من الساعة ( 8 صباحا وحتى 5 مساء ) وتغطي ساعات العمل ( 5 أيام في الأسبوع ما عدا نهاية الأسبوع ), وستكون مساعدة المستفيدين من هذه الخدمة بشكل موازٍ من جميع النواحي ( العلاجية – النفسية – التأهيلية – الاجتماعية – الوقائية – التثقيفية ) .

 

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