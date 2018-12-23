الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

موعد صرف العلاوة السنوية

موعد صرف العلاوة السنوية

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

بالفيديو.. «الراجحي» يوجه رسالة مهمة لرجال الأعمال بخصوص رواتب المواطنين

بالفيديو.. «الراجحي» يوجه رسالة مهمة لرجال الأعمال بخصوص رواتب المواطنين

كشف لغز العثور على كويتي مقتولاً داخل شقته في مصر

كشف لغز العثور على كويتي مقتولاً داخل شقته في مصر

توزيع 10 آلاف أضحية في باكستان ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي

توزيع 10 آلاف أضحية في باكستان ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي
0

تواصل-واس:
وزع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بإدارة من البنك الإسلامي للتنمية (10 آلاف) أضحية على المحتاجين والمتضررين في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك استمراراً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعوب الإسلامية.
وقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان بالإشراف على توزيع هذه الأضاحي بالتعاون مع فريق البنك الإسلامي للتنمية في أنحاء مختلفة من باكستان.
وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة المملكة لدى باكستان حبيب الله بخاري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم أن السفارة قامت بالإشراف على توزيع هذه الأضاحي بالتعاون مع فريق البنك الإسلامي للتنمية على المحتاجين من أبناء الشعب الباكستاني واللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان.
وأكد أن هذا المشروع هو جزء من العمل الإنساني الذي تقوم به المملكة سنوياً لتوزيع الأضاحي في مختلف الدول ومن بينها باكستان، استشعاراً منها بالواجب الديني والأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به في مساعدة الدول والشعوب المحتاجة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من قام وأشرف وأسهم في هذا العمل خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، وأن يديم على المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها النبيل نعمة الأمن والازدهار والرخاء تكريماً لما تقوم به من دعم إنساني للشعوب المتضررة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إطلاق نار متبادل بين قوات هندية وباكستانية عبر الخط الفاصل في كشمير

إطلاق نار متبادل بين قوات هندية وباكستانية عبر الخط الفاصل في كشمير

باكستان تستدعي السفير الإيراني بسبب «هجوم إرهابي»

باكستان تستدعي السفير الإيراني بسبب «هجوم إرهابي»

مقتل 6 جنود جراء هجوم على موكب عسكري في باكستان

مقتل 6 جنود جراء هجوم على موكب عسكري في باكستان

القتل تعزيراً لـ«وافدين» في شقراء.. حاولا تهريب هيروين داخل أحشائهما

القتل تعزيراً لـ«وافدين» في شقراء.. حاولا تهريب هيروين داخل أحشائهما

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>