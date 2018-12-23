تعليمات مهمة من «مدني الرياض» للمواطنين خلال الإجازة

تواصل – الرياض:

دعا الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميع إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة، أثناء الاستمتاع بإجازة منتصف العام الدراسي.

وأكد الرائد محمد الحمادي المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، أهمية التقيد بوسائل السلامة، والأخذ بالأسباب، للوقاية من المخاطر في المنازل، وذلك بتجنب التحميل الزائد للوصلات الكهربائية، وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية، وألعاب الفيديو موصلة بالكهرباء، بشكل مستمر، خاصة أثناء النوم، وضرورة استخدام وسائل التدفئة الحديثة الآمنة خاصة بغرف الأطفال.

كما نبه إلى اختيار المكان المناسب عند نصب الخيام خلال التنزه بالأماكن البرية، بعيداً عن المخاطر، الأودية، والحرص على إشعال النار بعيداً عن الخيام وباستخدام وسائل إشعال آمنة، ومراعاة اتجاه الرياح وعدم نقل موقد الحطب إلى داخل الخيمة، إلا بعد أن يتحول إلى جمر، وضرورة تهوية الخيمة، للوقاية من الاختناق، بغاز أول أكسيد الكربون، وإشعال النار بالوسائل الآمنة وينبغي التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفر طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة أو بالسيارة.

ودعا “الحمادي” الجميع إلى فصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية بالمنزل عند “السفر” والحرص أثناء السفر على معرفة مخارج الطوارئ، في أماكن الإقامة، وأرقام الاتصال في الحالات الطارئة.