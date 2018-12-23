«تعليم الرياض» يمنع التدخين في مبانيه.. ويتوعد المخالفين

تواصل- الرياض:

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، بمنع التدخين داخل جميع مباني الإدارات والمكاتب التابعة لها والمدارس الحكومية والأهلية، وتوعد بمتابعة المخالفين لنظام التدخين الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1436هـ، القاضي بمكافحة التدخين واتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد سعيًا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد وفي مراحل العمر المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي، مدير إدارة الإعلام التربوي، علي بن محمد الغامدي أن توجيه المدير العام للتعليم بالمنطقة يأتي تماشيًا مع الأمر السامي الكريم والتعميم الوزاري للحفاظ على سلامة الجميع، وحرصًا على صحتهم.

وأشار إلى أنه تم الإيعاز إلى إدارة الأمن والسلامة بضبط وتحرير المخالفات واستقبال البلاغات لمخالفي نظام التدخين داخل مبانيها، متمنيًا من الجميع التعاون والالتزام بالأنظمة.