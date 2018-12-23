الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

موعد صرف العلاوة السنوية

موعد صرف العلاوة السنوية

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

بالفيديو.. «الراجحي» يوجه رسالة مهمة لرجال الأعمال بخصوص رواتب المواطنين

بالفيديو.. «الراجحي» يوجه رسالة مهمة لرجال الأعمال بخصوص رواتب المواطنين

كشف لغز العثور على كويتي مقتولاً داخل شقته في مصر

كشف لغز العثور على كويتي مقتولاً داخل شقته في مصر

«تعليم الرياض» يمنع التدخين في مبانيه.. ويتوعد المخالفين

«تعليم الرياض» يمنع التدخين في مبانيه.. ويتوعد المخالفين
0

تواصل- الرياض:

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، بمنع التدخين داخل جميع مباني الإدارات والمكاتب التابعة لها والمدارس الحكومية والأهلية، وتوعد بمتابعة المخالفين لنظام التدخين الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1436هـ، القاضي بمكافحة التدخين واتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد سعيًا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد وفي مراحل العمر المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي، مدير إدارة الإعلام التربوي، علي بن محمد الغامدي أن توجيه المدير العام للتعليم بالمنطقة يأتي تماشيًا مع الأمر السامي الكريم والتعميم الوزاري للحفاظ على سلامة الجميع، وحرصًا على صحتهم.

وأشار إلى أنه تم الإيعاز إلى إدارة الأمن والسلامة بضبط وتحرير المخالفات واستقبال البلاغات لمخالفي نظام التدخين داخل مبانيها، متمنيًا من الجميع التعاون والالتزام بالأنظمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دراسة: الاكتئاب والقلق لهما نفس أثر التدخين والبدانة على الصحة

دراسة: الاكتئاب والقلق لهما نفس أثر التدخين والبدانة على الصحة

5 نصائح للإقلاع عن التدخين

5 نصائح للإقلاع عن التدخين

«تعليم الرياض» يعلن عن انطلاق مسابقة «مبتكرو الرياض»

«تعليم الرياض» يعلن عن انطلاق مسابقة «مبتكرو الرياض»

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>