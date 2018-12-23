الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

موعد صرف العلاوة السنوية

موعد صرف العلاوة السنوية

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

بالفيديو.. «الراجحي» يوجه رسالة مهمة لرجال الأعمال بخصوص رواتب المواطنين

بالفيديو.. «الراجحي» يوجه رسالة مهمة لرجال الأعمال بخصوص رواتب المواطنين

كشف لغز العثور على كويتي مقتولاً داخل شقته في مصر

كشف لغز العثور على كويتي مقتولاً داخل شقته في مصر

«مدن»: إنشاء 12 مصنعاً لرواد الأعمال هذا العام بتكلفة 11 مليون ريال

«مدن»: إنشاء 12 مصنعاً لرواد الأعمال هذا العام بتكلفة 11 مليون ريال
0

تواصل – حائل:

كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، عن إنشاء 12 مصنعاً جاهزاً لرواد الأعمال بمدينتها الصناعية في حائل خلال العام 2018، بمساحة 9000م2 لكل مصنع، متضمنة أعمال المباني والتشطيبات بتكلفة بلغت 11.734.587 ريالاً، وإنشاء محطة تحويل فرعية بجهد 13.8/‏132 كيلوفولت، بتكلفة بلغت 101.852.500 ريال، إضافة إلى تمهيد وسفلتة التوسعة الشرقية، التي بلغت تكلفتها 7.594.227.22 ريالاً.

جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز به، وبنائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وعدد من مسؤولي المنطقة، وذلك لمتابعة آليات التنسيق ودعم تطوير المدينة الصناعية بحائل، بما يحقق العوائد الاقتصادية للوطن والمنطقة والإسهام في إيجاد فرص العمل لشباب وفتيات المنطقة.

وأوضح السالم – وفقاً لـ”عكاظ” – أن لقاء أمير منطقة حائل يأتي في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. وشدد على أهمية ثقة رواد الأعمال بما يقدمونه وضرورة قناعتهم بالمنتج الذين يعملون عليه؛ لإثراء المحتوى المحلي.

وأفاد أن المدينة الصناعية بحائل أصبحت إحدى الوجهات المفضلة للاستثمار في المملكة؛ لما تتميز به من بنى تحتية متطورة ومنتجات نوعية، إذ تضم حالياً 14 عقداً استثمارياً، و90 عقداً صناعياً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حائل.. الإطاحة بـ «وافدة» تُهرِّب المخدرات عبر «طلبيات إلكترونية»

حائل.. الإطاحة بـ «وافدة» تُهرِّب المخدرات عبر «طلبيات إلكترونية»

عام النمو الاقتصادي بالمملكة.. أبرز 9 منجزات لـ 2018

عام النمو الاقتصادي بالمملكة.. أبرز 9 منجزات لـ 2018

ترقب وتفاؤل لميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة

ترقب وتفاؤل لميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة

تكثيف عمليات البحث عن 4 مفقودين في «نفود الجفر» بحائل

تكثيف عمليات البحث عن 4 مفقودين في «نفود الجفر» بحائل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>