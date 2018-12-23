«مدن»: إنشاء 12 مصنعاً لرواد الأعمال هذا العام بتكلفة 11 مليون ريال

تواصل – حائل:

كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، عن إنشاء 12 مصنعاً جاهزاً لرواد الأعمال بمدينتها الصناعية في حائل خلال العام 2018، بمساحة 9000م2 لكل مصنع، متضمنة أعمال المباني والتشطيبات بتكلفة بلغت 11.734.587 ريالاً، وإنشاء محطة تحويل فرعية بجهد 13.8/‏132 كيلوفولت، بتكلفة بلغت 101.852.500 ريال، إضافة إلى تمهيد وسفلتة التوسعة الشرقية، التي بلغت تكلفتها 7.594.227.22 ريالاً.

جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز به، وبنائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وعدد من مسؤولي المنطقة، وذلك لمتابعة آليات التنسيق ودعم تطوير المدينة الصناعية بحائل، بما يحقق العوائد الاقتصادية للوطن والمنطقة والإسهام في إيجاد فرص العمل لشباب وفتيات المنطقة.

وأوضح السالم – وفقاً لـ”عكاظ” – أن لقاء أمير منطقة حائل يأتي في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. وشدد على أهمية ثقة رواد الأعمال بما يقدمونه وضرورة قناعتهم بالمنتج الذين يعملون عليه؛ لإثراء المحتوى المحلي.

وأفاد أن المدينة الصناعية بحائل أصبحت إحدى الوجهات المفضلة للاستثمار في المملكة؛ لما تتميز به من بنى تحتية متطورة ومنتجات نوعية، إذ تضم حالياً 14 عقداً استثمارياً، و90 عقداً صناعياً.