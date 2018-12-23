«التعليم» تحدد موعد بدء إجازة المعلمين والمعلمات المنتدبين

تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم، أن إجازة المعلمين والمعلمات ممن تم تكليفهم للتدريس في مدارس غير مدارسهم الأساسية، ستبدأ اليوم، وذلك وفق حافز الندب للتدريس، الذي ورد في تعميم نائب وزير التعليم المؤرخ في 7/9/1439.

وعممت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة لمنسوبيها قرار الوزارة، بشأن آلية سد العجز وما ورد فيه من حقوق وواجبات للمعلمين المكلفين بالندب للتدريس.

وأوضحت، أن هذا الحافز يشمل منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية من شاغلي الوظائف التنفيذية ومشرفي ومشرفات النقل الدراسي، وبما لا يؤثر على المصلحة التعليمية وبعد تسليم المعلم والمعلمة جميع أعمالهم.