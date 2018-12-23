تواصل- الرياض:

توقعت مصادر إعلامية، أن يتم تطبيق لائحة «تقويم الأداء الوظيفي»، التي من المقرر أن تصدر بنهاية السنة المالية الحالية 2018، على عموم موظفي الدولة بالمملكة.

وكان قرار رسمي واضح، صدر بصرف التفاوت السنوية بشكل دوري؛ حيث نص القرار على بدء صرف العلاوة السنوية لعام 2018 يوم 1 يناير 2018، وقد تم الصرف للعام الحالي في الميعاد، لذا فيتوقع أن يكون موعد صرف العلاوة السنوية لعام 2019 /1440 للموظفين بالمملكة تبعاً للقرار يوم 1 يناير 2019.

وفي هذا السياق، أكد سلطان الظاهر المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية بالمملكة، أنه من المقرر أن يتم مع نهاية السنة المالية الحالية 2018، تعميم تقويم الأداء الوظيفي لجميع الموظفين بالدولة، وستطبق على كل الجهات الحكومية بالدولة.

جدير بالذكر أن لائحة التقويم الوظيفي ستطبق وفق أسس ومعايير منظمة لها؛ حيث قد صدرت أوامر لعدة وزارات بالدولة لتقوم بإعداد اللائحة المناسبة لذلك، في إطار سعي وزارة الخدمة المدنية لإيجاد منهجية منظمة تربط العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، تنفيذاً لرؤية المملكة (2030).