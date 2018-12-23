الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. «الراجحي» يوجه رسالة مهمة لرجال الأعمال بخصوص رواتب المواطنين

بالفيديو.. «الراجحي» يوجه رسالة مهمة لرجال الأعمال بخصوص رواتب المواطنين

كشف لغز العثور على كويتي مقتولاً داخل شقته في مصر

كشف لغز العثور على كويتي مقتولاً داخل شقته في مصر

حرائق متكررة بـ4 منازل لأشقاء في المدينة تثير الذعر

حرائق متكررة بـ4 منازل لأشقاء في المدينة تثير الذعر

نزيل دار أيتام يروي معاناته.. ويوجه رسالة قاسية لوزير العمل (فيديو)

نزيل دار أيتام يروي معاناته.. ويوجه رسالة قاسية لوزير العمل (فيديو)

المليشيا الحوثية تعرقل زيارة وفد من برنامج الغذاء العالمي إلى تعز

المليشيا الحوثية تعرقل زيارة وفد من برنامج الغذاء العالمي إلى تعز
0

تواصل- واس:

منعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وفداً من برنامج الغذاء العالمي من زيارة مدينة تعز جنوب غرب اليمن، بعد أن رفضت دخوله من مناطق في شرق المدينة.

وأكدت السلطات اليمنية في تعز تعذر زيارة الوفد الأممي إلى المدينة التي كانت مقررة اليوم الأحد، بسبب رفض الميليشيات الحوثية السماح للوفد الذي يرأسه نائب المدير القُطري لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، علي رضا، دخول المدينة من منطقة الحوبان وجولة القصر.

وقال مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بتعز نبيل جامل إن السلطات اليمنية تلقت مذكرة سابقة من برنامج الغذاء العالمي تفيد بعزمه زيارة المدينة المحاصرة منذ أربعة أعوام من قبل المليشيات الحوثية للاطلاع على الوضع الإنساني فيها.

وسبق للمليشيا الحوثية أن عرقلت زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لتعز ممثل الشؤون الإنسانية والممثل الأمني لمكتب المبعوث الأممي في عدن وأخيراً منعها وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة نائب المدير القُطري للبرنامج من زيارة المدينة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرئاسة الروسية: «بوتين» سيزور المملكة العام المقبل

الرئاسة الروسية: «بوتين» سيزور المملكة العام المقبل

ضمن جولته الخارجية.. ولي العهد يزور الأردن الأسبوع المقبل

ضمن جولته الخارجية.. ولي العهد يزور الأردن الأسبوع المقبل

«العواد»: زيارة ولي العهد للإمارات امتداد لعلاقات الأخوّة الراسخة بين البلدين

«العواد»: زيارة ولي العهد للإمارات امتداد لعلاقات الأخوّة الراسخة بين البلدين

الجيش اليمني يواصل تقدمه غرب تعز

الجيش اليمني يواصل تقدمه غرب تعز

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>