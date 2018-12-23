بالفيديو.. «الراجحي» يوجه رسالة مهمة لرجال الأعمال بخصوص رواتب المواطنين

تواصل- فريق التحرير:

طالب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، القطاع الخاص ورجال الأعمال برفع الرواتب الشهرية للموظفين، مؤكداً أن ذلك سيعود بالنفع على القطاع بإنتاجية مضاعفة.

وأوضح “الراجحي”، في كلمة له خلال استضافته بغرفة جازان بحضور العديد من المسؤولين، ضرورة أن تكون الرواتب مجزية، مشيراً إلى أن الوزارة ستساهم في هذا الأمر.

وقال إن “الشباب الذي يعمل هم أبناؤنا وبناتنا، وعندما تكون الرواتب قليلة لن يستطيع الشاب أن يستمر، وإذا استمر شهراً لن يستمر الشهر الذي يليه، فلا بد من رفعها”.

ورحب المهندس الراجحي بعقد مثل هذه اللقاءات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية مع قطاعات الأعمال في المناطق كافة.

وأشار إلى أن البرامج والمبادرات التي رسمتها الوزارة تأتي بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.