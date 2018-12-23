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خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء في وفاة الأمير طلال

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء في وفاة الأمير طلال
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تواصل- واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز – رحمه الله -.

وأعرب الأمير سلمان بن حمد عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز. وعبر الأمير خليفة بن سلمان عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية عزاء من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ضمنها خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.

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