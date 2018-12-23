كوريا الجنوبية تحتل المركز الأول في عدد براءات الاختراع مقابل سكانها

تواصل – وكالات:

احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول في العالم من حيث عدد براءات الاختراعات المقدمة مقابل الدخل المحلي الإجمالي وعدد السكان.

وأفاد تقرير لمنظمة حقوق براءات الاختراع العالمية صدر مؤخرا تحت عنوان “مؤشرات الملكيات الفكرية في العالم”، بأن كوريا الجنوبية تصدرت المركز الأول في العالم حسب عدد براءات الاختراع مقارنة مع حجم الدخل المحلي الإجمالي وحسب عدد السكان، مسجلة 8601، و3091 حالة مقدمة للحصول على حقوق براءات الاقتراع، بينما جاءت الصين في المركز الثاني بـ5863 حالة، ثم اليابان بـ5264 حالة حسب حجم الدخل المحلي الإجمالي.

وبلغ عدد براءات الاختراع المقدمة في العالم خلال عام 2017 حوالي 3,14 مليون حالة بزيادة 1,3 في المئة ، بينما بلغ عدد براءات الاختراع في كوريا الجنوبية وحدها 205 ألف حالة.