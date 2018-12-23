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كشف لغز العثور على كويتي مقتولاً داخل شقته في مصر
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تواصل- وكالات:

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، من كشف ملابسات العثور على كويتي، مقتولاً داخل منزله بمدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية شمال البلاد.

وكان مدير أمن محافظة الغربية في مصر، اللواء طارق حسونة، تلقى إخطاراً، يفيد بالعثور على جثة، سمير فهد ناصر إبراهيم الحرجى، 54 عامًا، مصري يحمل الجنسية الكويتية، بمسكنه بقرية الجعفرية، وبها طعنات وكدمات.

وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة 4 أشخاص وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة؛ حيث تم العثور على المسروقات بحوزتهم.

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