الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

نزيل دار أيتام يروي معاناته.. ويوجه رسالة قاسية لوزير العمل (فيديو)

نزيل دار أيتام يروي معاناته.. ويوجه رسالة قاسية لوزير العمل (فيديو)

«الجوازات» تكشف حقيقة إلغاء «تصريح السفر للمطلقة»

«الجوازات» تكشف حقيقة إلغاء «تصريح السفر للمطلقة»

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

هل تصل درجة الحرارة بالرياض هذا الأسبوع إلى «الصفر»؟

هل تصل درجة الحرارة بالرياض هذا الأسبوع إلى «الصفر»؟

بالفيديو.. وصول حاملة طائرات أمريكية إلى مياه الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية

0

تواصل- فريق التحرير:

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية “جون ستينيس” إلى مياه الخليج العربي؛ بهدف مراقبة الأنشطة الإيرانية بعد تهديداتها بغلق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

ويعد وصول حاملة الطائرات هو أول ظهور عسكري لواشنطن في المنطقة منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني؛ حيث يأتي في إطار حماية مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو ثلث شحنات النفط في العالم من التهديدات الإيرانية.

وتضم مجموعة السفن التي ترافق حاملة الطائرات الطراد الصاروخي “موبايل باي” والمدمرتين “ديكاتور” و”ميتشر”، وكذلك غواصة ذرية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بوينج و«طيران أديل» تتفقان على صفقة للاستحواذ على 50 طائرة من طراز 737 ماكس

بوينج و«طيران أديل» تتفقان على صفقة للاستحواذ على 50 طائرة من طراز 737 ماكس

تحطم طائرة أمريكية بمدينة أتلانتا ومقتل كل من عليها

تحطم طائرة أمريكية بمدينة أتلانتا ومقتل كل من عليها

الجيش اليمني يتمكن من إسقاط طائرة مُسيّرة للحوثيين في مأرب

الجيش اليمني يتمكن من إسقاط طائرة مُسيّرة للحوثيين في مأرب

قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني يقتل نفسه بالخطأ

قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني يقتل نفسه بالخطأ

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>