بالفيديو.. وصول حاملة طائرات أمريكية إلى مياه الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية

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وصلت حاملة الطائرات الأمريكية “جون ستينيس” إلى مياه الخليج العربي؛ بهدف مراقبة الأنشطة الإيرانية بعد تهديداتها بغلق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

ويعد وصول حاملة الطائرات هو أول ظهور عسكري لواشنطن في المنطقة منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني؛ حيث يأتي في إطار حماية مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو ثلث شحنات النفط في العالم من التهديدات الإيرانية.

وتضم مجموعة السفن التي ترافق حاملة الطائرات الطراد الصاروخي “موبايل باي” والمدمرتين “ديكاتور” و”ميتشر”، وكذلك غواصة ذرية.