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حرائق متكررة بـ4 منازل لأشقاء في المدينة تثير الذعر

حرائق متكررة بـ4 منازل لأشقاء في المدينة تثير الذعر
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تواصل- المدينة:

اندلعت حرائق متكررة في منازل 4 أشقاء بقرية المحامة التابعة لمحافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنورة، ما سبب حالة من الذعر بينهم لعدم معرفة السبب وراء الحرائق.

وأوضح الشقيق الأكبر ضيف الله المطيري، أن النيران اندلعت ذات يوم بمركبة أحد أشقائه المتوقفة بجوار المنزل، وأخمدت فرق الدفاع المدني الحريق، وأفادت أنه وقع نتيجة تماس كهربائي، غير أن النيران شبت في يوم آخر في صهريج صغير داخل أحد المنازل الأربعة.

وأضاف “ضيف الله”، أن الحريق شب في مركبتين، وامتد لمنازل أشقائه قبل أن ينتهي في اليوم الرابع بمنزله، وكانت الحرائق تتركز على غرفة النوم وتندلع بشكل مفاجئ وسط الغرف، رغم أنها بعيدة عن أي مصدر للنيران كالغاز والمواقد والكهرباء، وفقاً لـ “عكاظ”.

وأشار إلى أن الخسائر انحسرت في مستلزمات الغرف فقط، لكن الأشقاء يعيشون حالة من الخوف ما دفعهم للجوء إلى منازل الأقارب حفاظاً على سلامتهم، مناشداً الجهات المختصة التدخل لوضع تفسير لهذه الحرائق.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أنه تم تسليم ملف القضية للشرطة للتحقيق، مرجحاً وجود شبهة جنائية في الحادث.

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