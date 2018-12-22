الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

نزيل دار أيتام يروي معاناته.. ويوجه رسالة قاسية لوزير العمل (فيديو)

نزيل دار أيتام يروي معاناته.. ويوجه رسالة قاسية لوزير العمل (فيديو)

«الجوازات» تكشف حقيقة إلغاء «تصريح السفر للمطلقة»

«الجوازات» تكشف حقيقة إلغاء «تصريح السفر للمطلقة»

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

هل تصل درجة الحرارة بالرياض هذا الأسبوع إلى «الصفر»؟

هل تصل درجة الحرارة بالرياض هذا الأسبوع إلى «الصفر»؟

توقعات بـ«طقس متجمد» وصقيع على هذه المناطق

توقعات بـ«طقس متجمد» وصقيع على هذه المناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الموجة الباردة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة ومنطقة المدينة المنورة, وأن تصل درجة الحرارة الصغرى ما بين الصفر إلى ثلاثة درجات مئوية على (تبوك، حائل، طريف والقريات) ويتوقع تكون الضباب والصقيع عليها خلال الصباح الباكر.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الداخلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وعلى الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان خلال المساء.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طقس الأحد.. توقعات بتدني الحرارة إلى «صفر» في بعض المناطق

طقس الأحد.. توقعات بتدني الحرارة إلى «صفر» في بعض المناطق

هل تصل درجة الحرارة بالرياض هذا الأسبوع إلى «الصفر»؟

هل تصل درجة الحرارة بالرياض هذا الأسبوع إلى «الصفر»؟

تعرف على توقعات موجة «البرد الشديد» والمناطق المتأثرة

تعرف على توقعات موجة «البرد الشديد» والمناطق المتأثرة

توقعات طقس الجمعة.. ضباب وصقيع وسحب رعدية على عدة مناطق

توقعات طقس الجمعة.. ضباب وصقيع وسحب رعدية على عدة مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>