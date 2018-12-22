حادث مأساوي.. شاب «يشنق نفسه» في الخبر

تواصل – الخبر:

في حادث مأساوي، أقدم شاب مراهق، يبلغ من العمر 16 سنة، على إزهاق روحه بعدما خنق نفسه بقطعة قماش فجر اليوم في مدينة الخُبر.

ووفقا لمصادر، فمن المرجح أن يكون الشاب قد أزهق روحه نفسه متأثرا بإحدى الألعاب الإلكترونية القتالية.

وفي تصريحات صحفية أكدت “والدة الشاب” أنها فوجئت فَجر اليوم أثناء دخولها لغرفة ابنها بأنه أزهق روحه بعدما خنق نفسه بقطعة قماش، لفَّها حول رقبته.

ومن المرجح أن الشاب أزهق نفسه متأثرا بإحدى الألعاب الإلكترونية القتالية؛ إذ كان يقضي أوقاتًا طويلة أمام تلك الألعاب.

يُذكر أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ألعاب إلكترونية خطيرة، جذبت اهتمام الكثير من الأطفال والمراهقين الباحثين عن التسلية والمتعة، وانتهت بهم إلى الانتحار من خلال تعليمات افتراضية، أثَّرت فيهم.