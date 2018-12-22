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ضبط مخالفات في 374 صالون حلاقة بتبوك.. 132 ألف ریال غرامات

ضبط مخالفات في 374 صالون حلاقة بتبوك.. 132 ألف ریال غرامات
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تواصل – تبوك:

كثفت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك خلال شهر نوفمبر الماضي جهودها الرقابية على صالونات الحلاقة، للتأكد من التزامها والعاملين فيها بالاشتراطات البلدية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية بالأمانة الدكتور ممدوح العطوي، أنه جرى القيام بـ 625 زيارة تفتيشية، جرى خلالها ضبط عدد من المخالفات في 374 صالونا تمثلت في عدم وضع قائمة الأسعار في مكان بارز، وعدم تشغيل جهاز التعقيم الخاص بأدوات الحلاقة، وتقديم خدمات «الساونا والمساج» دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، إضافة لعدم وجود تراخيص بلدية سارية المفعول.

وأضاف الدكتور العطوي أنه جرى كذلك ضبط 195 عاملا مخالفا للاشتراطات البلدية، وذلك لانتهاء صلاحية شهاداتهم الصحية، بينما جرى ضبط 32 عاملا مخالفا للاشتراطات البلدية، وذلك لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وأنه جرى خلال الزيارات التفتيشية مصادرة وإتلاف 910 من الأمواس متعددة الاستخدام غير المسموح بها و122 ومكينة تنعيم و 84 كيلو غراما من الكريمات منتهية الصلاحية، فيما جرى على إثر ذلك إغلاق 35 صالونا وفرض غرامات مالية تجاوزت 132000 ریال.

ودعا الدكتور العطوي في ختام حديثه، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات للصحة العامة عبر نظام البلاغات 940.

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